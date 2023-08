Dochter Vivienne (15) gaat Angelina Jolie helpen bij Broadway-klus

Angelina Jolie heeft haar vijftienjarige dochter Vivienne gevraagd haar te helpen bij haar productiewerk voor de musical The Outsiders. Ze wil haar dochter zo meer leren over de theaterwereld.

"Vivienne doet me denken aan mijn moeder", zegt Jolie tegen E!News. "Ze wil niet in de spotlights staan, maar juist andere mensen uit het creatieve vak helpen."

Jolies moeder, de in 2007 overleden Marcheline Bertrand, begon haar carrière als actrice. In de jaren tachtig besloot ze de productiekant op te gaan.

"Mijn dochter wil graag in de theaterwereld werken en leren hoe zij het beste haar steentje kan bijdragen", zegt Jolie. Wat Vivienne precies gaat doen, is nog niet bekend. De dochter van Jolie en Brad Pitt speelde eerder een rolletje in Jolies film Maleficent.

Vorige week werd bekend dat Jolie aan de slag gaat als hoofdproducer van een musicalbewerking van het boek The Outsiders van S.E. Hinton. Ook maakte Francis Ford Coppola er in 1983 een film van. De musical zal te zien zijn op Broadway in New York.