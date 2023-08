Goedele Liekens is niet meer samen met Nederlandse advocaat

Goedele Liekens is niet meer samen met Edwin. De Belgische seksuologe had sinds vorig jaar een relatie met de Nederlandse advocaat.

"Ik ben meer dan tien jaar gescheiden, had daarna een lange relatie met een Limburger en onlangs deed ik nog eens een poging", zegt de zestigjarige Liekens. "Ik wil niet de rest van mijn leven alleen blijven, het leven is aangenamer met twee. Ik wil dus volop gaan ontdekken. Daar is de zomervakantie ideaal voor, toch?"

Liekens verscheen in oktober 2022 voor het eerst in het openbaar met de Nederlander. De seksuologe vertelde eerder dat de relatie soms een uitdaging was; Edwin woont namelijk in Nederland en heeft kinderen.