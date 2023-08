Nieuw ontdekte slangensoort vernoemd naar Harrison Ford

Een nieuw ontdekte slangensoort is vernoemd naar acteur Harrison Ford. De vernoeming is te danken aan de slangenfobie van zijn personage Indiana Jones, meldt The Hollywood Reporter

De slangensoort heet Tachymenoides harrisonfordi. "Wetenschappers blijven beestjes naar me vernoemen, maar het zijn altijd dieren die kinderen bang maken", zegt de 81-jarige Ford tegen The Hollywood Reporter. "Ik snap het niet. Ik breng mijn vrije tijd door met borduren en ik zing slaapliedjes voor mijn basilicumplanten zodat ze niet bang zijn in het donker."

"Maar deze ontdekking stemt mij ook nederig", vervolgt de acteur. "Het doet je beseffen dat we nog zoveel te leren hebben over deze wereld, en dat mensen maar één klein deeltje zijn van een onvoorstelbaar groot universum."