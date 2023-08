Ashley Olsen maanden geleden in geheim bevallen van eerste kindje

Delen via E-mail

Ashley Olsen is moeder geworden van een zoon. De modeontwerper en haar man Louis Eisner zouden hun eerste kindje al maanden geleden hebben verwelkomd, meldt TMZ

De entertainmentwebsite schrijft op basis van bronnen dat Olsen en Eisner hun zoon de naam Otto hebben gegeven. De bevalling van de voormalig actrice en tweelingzus van Mary-Kate Olsen zou in New York hebben plaatsgevonden.

Olsen houdt haar privéleven zo veel mogelijk buiten de media en heeft de geboorte van haar kind dan ook niet via sociale media aangekondigd. Eind vorig jaar trouwde ze volgens Amerikaanse media in het geheim met Eisner. De twee zijn maar een paar keer samen op openbare evenementen verschenen.

De 37-jarige Olsen brak samen met haar tweelingzus al op jonge leeftijd door met hun rol de serie Full House. Begin deze eeuw was ze nog in enkele films te zien als actrice, maar daarna richtte de tweeling zich vooral op hun carrière in mode.