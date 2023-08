Actrice Zooey Deschanel gaat voor de derde keer trouwen

Delen via E-mail

Actrice Zooey Deschanel en presentator Jonathan Scott gaan met elkaar trouwen. De twee maken hun verloving via Instagram bekend.

De 43-jarige actrice en de 45-jarige presentator ontmoetten elkaar in augustus 2019 tijdens de opnames van Carpool Karaoke. Deschanel maakte een maand later bekend te gaan scheiden van filmproducent Jacob Pechenik, met wie ze in 2015 trouwde. Met hem heeft ze twee kinderen.