Zangeres Sieneke en echtgenoot Jan na tien jaar huwelijk uit elkaar

Sieneke en haar man Jan Baum gaan na een huwelijk van tien jaar uit elkaar. Dat maakt de 31-jarige zangeres maandag zelf bekend op Instagram.

"Lieve allemaal, via deze weg willen wij jullie laten weten dat Jan en ik samen het moeilijke besluit hebben genomen om uit elkaar te gaan", is te lezen in het bericht dat door Sieneke en Baum is ondertekend. "We zijn tot de conclusie gekomen dat we langzaam uit elkaar zijn gegroeid."

Het stel spreekt van een "verdrietige situatie", maar benadrukt dat geen sprake is van "ruzie of narigheid". "We zijn ervan overtuigd dat de mooie en fijne herinneringen een goede basis vormen voor de liefdevolle zorg voor onze twee prachtige kinderen." Ze stellen de breuk verder in alle rust te willen verwerken en vragen hun volgers hun privacy de komende tijd te respecteren.