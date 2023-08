Kevin Costner zegt dat ex scheiding met opzet vertraagt: 'Ze speelt spelletjes'

Volgens Kevin Costner doet zijn ex Christine Baumgartner er alles aan om hun scheidingproces te rekken. Zijn juridisch team zegt dat Baumgartner weigert mee te werken en geen vragen beantwoordt.

Baumgartner vroeg op 1 mei een scheiding aan. Volgens de huwelijkse voorwaarden had ze vanaf dat moment dertig dagen om hun villa ter waarde van 135 miljoen dollar (123 miljoen euro) in Californië te verlaten. Daar ging de 49-jarige tassenontwerper niet mee akkoord, omdat ze niet wil dat hun drie kinderen in korte tijd meerdere keren moeten verhuizen.

Costners ex zou beweren dat ze de huwelijkse voorwaarden eigenlijk niet begreep toen ze die ondertekende. Daarom weigert ze het huis te verlaten. De advocaten van de acteur zeggen dat dit de enige eis is die ze aan Baumgartner stellen.

Ze hebben Baumgartner diverse keren gevraagd of zij via haar advocaat vragen kan beantwoorden, zodat haar kant van het verhaal duidelijk wordt. Maar dit zou ze weigeren.

De acteur heeft daarom een motie ingediend. Op 6 september moeten de partijen in de rechtbank verschijnen en is het de bedoeling dat er duidelijkheid komt.

Twee maanden later staan ze wederom tegenover elkaar in de rechtbank. In november vindt er een hoorzitting plaats over de alimentatie die Costner aan zijn ex moet betalen.