Mart Hoogkamer staat na overspannenheid weer voor het eerst op het podium

Zanger Mart Hoogkamer heeft na een rustpauze in verband met overspannenheid weer op het podium gestaan. "Ik ben terug", deelde hij na afloop van een concert in Woerden in zijn Instagram Stories.

De 25-jarige Hoogkamer deelde enkele beelden van het optreden. "Bedankt lieve mensen", schreef hij erbij.

De Ik ga zwemmen-zanger maakte in mei op doktersadvies zijn agenda tot 1 juli leeg om rust te nemen. Maar omdat zijn herstel langer duurde dan gepland, stelde hij zijn terugkeer uit.

Om gezondheidsredenen moest de zanger ook zijn deelname aan het nieuwe seizoen van Beste Zangers laten schieten. Nick Schilder verving hem.

Hoogkamer vertelde eerder dat hij zijn grenzen was overgegaan. "De aankomende weken wil ik eerst tot rust komen en een nieuwe balans vinden tussen mijn passie muziek en mijn eigen energieniveau."