Antoon worstelt met succes: 'Ik was liever een 21-jarige zonder carrière'

Antoon worstelt met zijn succes. De zanger baalt ervan dat hij niet meer rustig een terrasje kan pakken of een dagje naar de Efteling kan gaan. "Eigenlijk was ik nu liever een 21-jarige zonder carrière."

Antoon, die eigenlijk Valentijn Verkerk heet, vertelt in Het Parool hoe hij met zijn leven in de spotlight omgaat. "Ik ben best wel overprikkeld geworden."

De artiest vergaarde snel faam met nummers als Hallo en Vluchtstrook. Daardoor is hij op dit moment een van de best beluisterde artiesten van Nederland.

Zelf schrijft hij zijn succes deels toe aan de periode na het overlijden van zijn moeder. Zij overleed in 2020 aan darmkanker. "Toen ze overleed, kwam ik in een gat waarin ik mij alleen voelde. Dat vulde ik met muziek maken, wat alles in een stroomversnelling bracht."

Door zijn succes kon hij het verlies van zijn moeder niet verwerken. Uiteindelijk loste Antoon dat op met een psycholoog. "De hele periode heeft mij sterker gemaakt als mens, en misschien ook succesvoller als artiest. Maar liever was ik nu een 21-jarige zonder carrière die in de stad rondhangt en in het weekend bij zijn moeder langsgaat, of haar kan bellen."