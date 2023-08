Antoon: ‘Liever was ik een 21-jarige zonder carrière’

Antoon (21) is in korte tijd uitgegroeid tot een van de best beluisterde artiesten van Nederland. In een interview met Het Parool vertelt de artiest, die eigenlijk Valentijn Verkerk heet, hoe hij met het leven in de spotlight omgaat. "Naast mijn werk ben ik heel saai geworden."

De artiest, bekend van hits als Hallo en Vluchtstrook, kan in zijn vrije tijd niet meer overal gaan en staan. Rustig een terrasje pakken of een dagje naar de Efteling, wat hij onlangs nog probeerde, zit er niet meer in. Op deze openbare plekken komen er te veel fans op hem af. “Na twintig minuten zijn we het park uit gerend. Zo dom, dat we dacht dat dit kon.”

Antoon met zijn vriendin Carmen. Foto: Instagram Antoon

Antoon heeft zijn eigen documentaire, stond twee keer in een uitverkocht Ziggo Dome en speelt veel shows met zijn liedjes over drank en meiden. Maar hij is nu bezig met nieuwe dingen. “Ik wil méér zijn dan iemand die tien keer in een refreintje ‘tantoe lekker’ roept. Ik wil het persoonlijker maken, vanuit mezelf schrijven.”

“Wat nu in mijn leven gebeurt, is niet meer alleen maar zuipen in de club en meisjes, dus daar ga ik het ook niet over hebben”, verklaart Antoon. “En ik ben gewoon best wel snel overprikkeld tegenwoordig, door mijn leven. Naast mijn werk ben ik heel saai geworden."

Zijn grote succes wijdt Antoon deels aan het overlijden van zijn moeder. Niet lang na zijn doorbraak in 2020 overleed zij aan darmkanker. "Toen ze overleed, kwam er een soort gat van me alleen voelen. Dat vulde ik met muziek maken, daardoor kwam alles in een stroomversnelling.”