Antoon is snel overprikkeld: 'Ben naast mijn werk heel saai geworden'

Antoon heeft soms moeite met de drukte die zijn succesvolle muziekcarrière met zich meebrengt. De zanger is dan ook sneller overprikkeld. Daarom doet hij het in zijn vrije tijd vooral rustig aan.

"Ik ben gewoon best wel snel overprikkeld tegenwoordig, door mijn leven. Naast mijn werk ben ik heel saai geworden", vertelt Antoon aan het Parool.

De artiest, die doorbrak met nummers als Hallo en Vluchtstrook, gaat dan ook zelden nog uit. "Ik vind het soms ook wel stom hoor, als ik hoor dat vrienden naar feesten gaan. Het is de keerzijde van mijn carrière. Ik wil de beste zijn, de beste worden. En dat kan ik nu niet verpesten door te feesten."

Zelf schrijft hij zijn succes deels toe aan de periode na het overlijden van zijn moeder. Zij overleed in 2020 aan darmkanker. "Toen ze overleed, kwam ik in een gat waarin ik mij alleen voelde. Dat vulde ik met muziek maken, wat alles in een stroomversnelling bracht."

"Eigenlijk heeft het me sterker gemaakt als mens, en misschien ook succesvoller als artiest. Maar liever was ik nu een 21-jarige zonder carrière die in de stad rondhangt en in het weekend bij zijn moeder langsgaat, of haar kan bellen."

Verbetering: Een eerdere versie van dit artikel leek te suggereren dat Antoon zijn carrière liever niet had gehad. Deze quote was uit context gehaald en had niet zo gebruikt mogen worden.