Zoon Robin Williams herdenkt vader op sterfdag: 'Deze dagen zijn altijd moeilijk'

Het is vrijdag negen jaar geleden dat acteur Robin Williams overleed. Zijn zoon Zak deelt op X, voorheen Twitter, een eerbetoon aan zijn vader.

"Deze dagen zijn altijd moeilijk en ik vind het fijn om je te herinneren zoals jij echt was. Ik hou zo veel van je."

Williams maakte in 2014 een einde aan zijn leven. De Amerikaanse acteur kampte al jarenlang met een alcoholverslaving en depressies.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).