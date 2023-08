Wie is Taylor Russell, de potentiële nieuwe liefde van Harry Styles?

Het liefdesleven van Harry Styles is met grote regelmaat onderwerp van gesprek. Na zijn veelbesproken relatie met Olivia Wilde en de zoen met Emily Ratajkowski zijn fans er nu van overtuigd dat de 29-jarige actrice Taylor Russell zijn nieuwe vriendin is.

De zanger (29) verscheen woensdagvond bij de persvoorstelling van The Effect, een theaterstuk waar Russell de hoofdrol in vertolkt. Op het feestje na de voorstelling leken de twee het erg gezellig te hebben samen. Op foto's van Daily Mail zijn ze lachend en knuffelend te zien.

"Ze kwamen samen aan op het feest aan en vertrokken ook samen", vertelt een bron aan de Britse krant The Sun. "Er was een beetje fysieke interactie tussen hen, maar ze hielden het netjes omdat ze zich op een openbare plek bevonden." Volgens de bron kwam de aanwezigheid van Styles op de afterparty als een grote verrassing. "We hadden niet verwacht dat hij zou komen, door alle geruchten die over hen rondgaan."

Harry Styles spotted with rumored girlfriend Taylor Russell. https://t.co/alx3gKYlCZ — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2023

Dit is namelijk niet de eerste keer dat de twee aan elkaar gelinkt worden. Fans speculeren al maanden over een potentiële liefdesrelatie tussen de zanger en de actrice. Zo werden ze in juni al gezien tijdens een museumbezoek in Londen. Een paar weken later werden de twee op diverse plekken in Barcelona vastgelegd. Bovendien stond Russell in de VIP-sectie te dansen tijdens het Love On Tour-concert van Styles in Wenen. Voor die show wandelden ze samen door de Oostenrijkse hoofdstad.

More of Harry with Tommy, Brad, Taylor Russell and Paddy in Vienna



- July 8th, 2023 https://t.co/Sd6KeFhZTZ pic.twitter.com/9nyODY4azO — HSNews (@HS_News_) July 9, 2023

De actrice, die oorspronkelijk uit Vancouver komt, brak door met de Netflix-film Lost In Space, maar is vooral bekend van haar hoofdrol in Bones And All met Timothée Chalamet. Die film gaat over twee jonge kannibalen (gespeeld door Russell en Chalamet) die door de VS trekken op zoek naar mensenvlees. "Luca Guadagnino (de regisseur, red.) belde me en vroeg me of ik het script wilde lezen. Het was het coolste, raarste en wildste script dat ik ook gelezen had", zei Russel. Bones and All ging vorig jaar in première op het filmfestival in Venetië. Daar was Styles ook, alleen voor een andere film. Don't Worry Darling ging daar in première, geregisseerd door zijn ex-vriendin Wilde.

Daarnaast speelde Russell onder andere in Escape Room en Falling Skies. Binnenkort is ze te zien als een van de hoofdrolspelers in de films Mother Couch tegenover Ewan McGregor en Hope, samen met Alicia Vikander.

De Canadese verhuisde vaak tijdens haar jeugd, omdat haar vader ook acteur was en moeite had met werk vinden. "Ik ben niet opgegroeid in een rijke familie", vertelde Russell in 2019 aan ELLE. "Mijn ouders hadden het moeilijk en we zaten in de bijstand. Door de constant veranderende situatie was er altijd een kans om mezelf opnieuw uit te vinden, om iets nieuws te creëren."