Vorige bewoner huis Katy Perry en Orlando Bloom klaagt hen aan

In juli 2020 kocht het koppel een villa ter waarde van 15 miljoen dollar (13,6 miljoen euro) in de stad Santa Barbara. De man die het huis verkocht, beweert dat het koppel tijdens de koop misbruik heeft gemaakt van zijn slechte gezondheid.

De vorige eigenaar, Carl Westcott, lijdt sinds 2015 aan de ziekte van Huntington. Dat is een erfelijke aandoening waarbij bepaalde groepen zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven. De 84-jarige Westcott is de oprichter van een aantal ondernemingen, waaronder een groot bezorgingsbedrijf voor bloemen.