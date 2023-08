Taylor Swift geeft chauffeurs bij tour allemaal bonus van ruim 90.000 euro

Taylor Swift heeft de vrachtwagenchauffeurs die meewerken aan haar tour beloond met een bonus van 100.000 dollar (omgerekend zo'n 91.000 euro) per persoon.

Bijna vijftig vrachtwagenchauffeurs zouden een bonus van de 33-jarige zangeres hebben gehad. "Het is gebruikelijk dat de crew een bonus krijgt. En Taylor was altijd al gul", zegt Scherkenbach. "Maar dit bedrag is ongelofelijk. Normaal gesproken gaat het om 5.000 à 10.000 dollar per persoon."