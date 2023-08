Gordon noemt seponeren aangifte tegen Privé-hoofdredacteur onbegrijpelijk

Delen via E-mail

Gordon vindt het onbegrijpelijk dat zijn aangifte tegen Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds is geseponeerd door het Openbaar Ministerie (OM). Dat heeft de zanger donderdag in een reactie aan Shownieuws laten weten.

Gordon deed in juni aangifte, omdat Santegoeds privégesprekken tussen de zanger en zijn ex-vriend Gavin had gedeeld. Maar woensdag werd bekend dat zijn aangifte was geseponeerd.