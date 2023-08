Ziekenhuismedewerker geschorst na delen gegevens influencer Selma Omari

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland-ziekenhuis in Rotterdam heeft een medewerker geschorst vanwege het lekken van privégegevens van influencer Selma Omari.

Omari hield haar zwangerschap bewust verborgen en deelde er niets over op sociale media. In de besloten Facebook-groep Fadim's Beautyspace werd vorige week dinsdag gemeld dat de influencer was bevallen. Daarbij werden ook het geslacht, de naam en de geboortetijd vermeld. Omari maakte een paar dagen later alsnog zelf bekend dat ze moeder is geworden.

De naam van de gebruiker die deze gegevens deelde was niet te herleiden tot een medewerker van het ziekenhuis. Maar een ander Facebook-lid bevestigde de gedeelde gegevens. Dat Facebook-lid, een administratieve medewerker van het ziekenhuis, was wel op te sporen en is nu dus geschorst.

"Helaas moeten we concluderen dat er sprake is van een datalek, doordat een medewerker van Franciscus de aanwezigheid van een patiënt heeft bevestigd", reageert het ziekenhuis tegenover de NOS. "We betreuren dit ten zeerste en nemen dit heel hoog op."

Er is ook een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zegt dit te gaan onderzoeken. Ook Omari zelf is op de hoogte van het incident.