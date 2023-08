Jaimie Vaes over mishandeling ex Lil Kleine: 'Niet meer gesprek van de dag'

Jaimie Vaes zegt dat het beter met haar gaat nadat ze haar relatie met Lil Kleine tot een vervelend einde zag komen. De 33-jarige influencer werd door hem mishandeld en daarna volgde een rechtszaak over de voogdij van hun zoon.

"Het gaat oprecht goed", vertelt Vaes in gesprek met YouTuber Robbert Rodenburg. "Het is niet meer het gesprek van de dag. Het leeft ook bij mij gelukkig niet dagelijks. Tijd heelt oprecht alle wonden", zegt ze over mishandeling waar ze slachtoffer van is geworden.

Haar verstandhouding met Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, is ook verbeterd. "Het vaarwater is op bepaalde dagen beter. We hebben natuurlijk ook Lío", zegt de influencer over hun vierjarige zoon.

Inmiddels heeft Vaes een nieuwe relatie, die kort na haar breuk met Scholten is begonnen. Het stel lastte na korte tijd een relatiepauze in, omdat Vaes merkte dat het haar te snel ging. "Ik keerde helemaal om. Ik werd egoïstischer, wat ook niet gek is als je kijkt naar mijn vorige relatie. Als je nog niet geheeld bent vanuit jezelf, merk je toch dat je naar oude patronen valt."

Inmiddels zijn de twee weer bij elkaar. Toch ervaart Vaes nog wel de gevolgen van haar relatie met Scholten. "Dat is denk ik een stukje trauma. Dan denk ik dat ik weer in de zeik word genomen, terwijl het echt niet exact hetzelfde is. Maar ik schiet dan gelijk in het verweer. Dat triggert direct iets in mij."