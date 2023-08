Riley Keough over haar oma Priscilla Presley: 'Het komt goed tussen ons'

Riley Keough koestert ondanks de rechtszaak over de nalatenschap van haar moeder nog steeds warme gevoelens voor haar oma Priscilla Presley. "Ze is een prachtige vrouw", vertelt de actrice in een interview met Vanity Fair

Priscilla Presley had een rechtszaak aangespannen omdat ze twijfelde aan de geldigheid van het testament van de in januari overleden Lisa Marie Presley. Door aanpassingen aan het testament uit 2016 had ze niet langer de zeggenschap over de erfenis van haar dochter.

Door de wijzigingen werden Keough en haar inmiddels overleden broer Benjamin, de kinderen van Lisa Marie, de beheerders van een trustfonds. Daarin zou de erfenis van Lisa Marie, de dochter van Priscilla en Elvis Presley, worden ondergebracht.

"Toen mijn moeder overleed, was er chaos in onze familie. Iedereen was in paniek en niemand begreep hoe we nu verder moesten", vertelt de 34-jarige Keough in het interview. "Maar achter onze familie zit een grote onderneming, dus ik denk dat iedereen behoefte had aan duidelijkheid.

'Nu de erfenis geregeld is, wordt het zoals het was'

Keough begrijpt waarom haar oma destijds koos voor een rechtszaak. "Ze heeft een grote rol gespeeld in het ontstaan van Graceland en de nalatenschap van mijn opa. Hij was de liefde van haar leven en daarom wil ze graag zijn nalatenschap beschermen."

De actrice en filmmaker geeft toe dat de rechtszaak voor onrust heeft gezorgd binnen de familie. "Nu alles geregeld is rondom de erfenis wordt het weer zoals het was. Het komt goed tussen ons."