Duncan Laurence en producer Wouter Hardy hebben weer contact met elkaar

De ruzie tussen zanger Duncan Laurence en producer Wouter Hardy lijkt gesust. De twee hebben woensdag contact met elkaar gehad nadat hun nummer Arcade een miljard streams op Spotify behaalde.

Het eerste contact kwam van de zanger en "dat siert hem", zei Hardy tegen RTL Boulevard . "Ik denk dat het appcontact vandaag gewoon heel erg fijn was en dat het nodig was om elkaar te feliciteren."

In mei zei Hardy nog dat hij geen contact meer met Laurence hoefde te hebben. De producer vertelde aan het AD dat hij in aanloop naar en tijdens het Eurovisie Songfestival in 2019 niet eerlijk is behandeld door Laurence en diens mentor Ilse DeLange. De ruzie werd later bijgelegd, maar laaide recent weer op na een discussie over het nieuwe album van Laurence.