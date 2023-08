Bridget Maasland laat borstimplantaten verwijderen: 'Nu al blij mee'

Bridget Maasland heeft haar borstimplantaten laten verwijderen. De 48-jarige presentatrice vertelt op Instagram dat ze dinsdag onder het mes is gegaan.

Maasland vertelde al in 2015 in Linda's Zomerweek dat ze niet meer tevreden was over de implantaten. "Ik had ooit implantaten genomen, omdat ik op mijn 25e dacht dat alles anders moest. Omdat ik in een soort midlifecrisis zat", onthulde de presentatrice toen.