Aangifte Gordon tegen Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds geseponeerd

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte van Gordon tegen hoofdredacteur Evert Santegoeds van Privé geseponeerd. Volgens de zanger is er sprake van smaad, omdat de journalist privégesprekken met zijn ex Gavin publiceerde.

Het OM laat weten dat de zaak is geseponeerd omdat Santegoeds journalist is. "En een journalist moet te allen tijde kritisch en onafhankelijk kunnen zijn."

Bovendien telt voor het OM mee dat Gordon "een en ander over zijn relatie zelf in de buitenwereld heeft gebracht", zegt de woordvoerder. "Het is dus geen privédomein, maar een publieke zaak. Dan geldt de vrijheid van meningsuiting."