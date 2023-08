Zangeres Ciara is in verwachting van vierde kind

Ciara is opnieuw zwanger. De 37-jarige Amerikaanse zangeres en haar man Russell Wilson maakten dat met een video op Instagram bekend.

In de video is het silhouet van de Amerikaanse zangeres te zien. Op de zwart-witbeelden danst zij bij een zwembad en is haar babybuik goed te zien.

Ciara trouwde in maart 2016 op grootse wijze met Wilson in het Engelse graafschap Cheshire. De 34-jarige Americanfootballspeler komt met Denver Broncos uit in de NFL, de hoogste competitie in de Verenigde Staten.