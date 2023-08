Yvonne Coldeweijer zet juicekanaal op pauze: 'Iets te hard gewerkt'

Yvonne Coldeweijer, de vrouw achter het juicekanaal Life of Yvonne, neemt deze week "even wat rust". Dat laat zij dinsdagmiddag weten via Instagram Stories.

Coldeweijer is zwanger van haar eerste kind. Ze laat weten dat het met haar en de baby "supergoed" gaat.

"Maar ik heb even een tijdje iets te hard gewerkt. Effe bijtanken", schrijft ze. "Back next week." In een ander bericht dat Coldeweijer dinsdag plaatst, reageert ze op de straf die acteur Thijs Römer heeft gekregen. Ze vindt het een mooi vonnis waarin de rechtbank de slachtoffers erkent.