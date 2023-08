YouTuber MrBeast nu zelf aangeklaagd door bedrijf waarmee hij hamburgers maakt

Delen via E-mail

MrBeast, de vlogger met de meeste YouTube-abonnees ter wereld, wordt door het culinaire bedrijf Virtual Dining Concept aangeklaagd vanwege contractbreuk. De aanklacht volgt kort nadat de YouTuber bekendmaakte dat hij het bedrijf voor de rechter wil slepen.

Virtual Dining Concepts, met wie de YouTuber een virtuele burgerketen runt, zegt dat hij contractuele verplichtingen niet is nagekomen en eist een schadevergoeding.

De aanklacht volgt na een aanklacht die MrBeast vorige maand zelf had ingediend. De 25-jarige vlogger, die eigenlijk Jimmy Donaldson heet, wil onder zijn contract uit omdat hij de burgers die worden geserveerd "walgelijk" en "oneetbaar" vindt.

Virtual Dining Concepts slaat nu terug. Ze vinden dat MrBeast niet zomaar onder de deal uit kan komen. Ook zouden de beschuldigingen over de kwaliteit van de burgers veel schade hebben veroorzaakt. Het bedrijf eist een schadevergoeding van 100 miljoen dollar.

MrBeast begon in 2020 MrBeast Burger. De keten heeft één fysiek restaurant. Verder is het een virtueel merk dat wordt gerund vanuit diverse keukens in Noord-Amerika en Europa die met bezorg- en afhaaldiensten werken.