Paloma Faith bevestigt niet meer samen te zijn met kunstenaar Leyman Lahcine

Paloma Faith heeft bevestigd dat haar relatie met Leyman Lahcine voorbij is. De Britse zangeres deelt op Instagram een terugblik van haar vakantie met haar kinderen op Mallorca en gebruikt daarbij de hashtag #singlemum (vrijgezelle moeder, red.).

In haar bericht schrijft de 42-jarige Faith, bekend van Only Love Can Hurt Like This en Can't Rely On You, dat ze op vakantie een aantal dingen heeft ontdekt.