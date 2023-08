Bella Hadid krijgt behandeling voor 'afschuwelijke' ziekte van Lyme

Model Bella Hadid heeft lang niks van zich laten horen, en dat komt doordat ze behandeld werd tegen de ziekte van Lyme. Dit laat haar zus Gigi Hadid via Instagram weten.

De half-Nederlandse domineerde vorig jaar nog de modewereld en deelde dit graag met haar fans. Sinds eind april was er plotseling radiostilte.

De 26-jarige Hadid kreeg al in 2012 te horen dat ze de ziekte van Lyme had. Ook haar broer Anwar Hadid en haar Nederlandse moeder Yolanda Hadid hebben de ziekte. Lyme is een infectieziekte die je oploopt door een beet van een teek die besmet is met de bacterie Borrelia burgdorfer. Symptomen van de ziekte zijn onder anderen ontstekingen, zenuwklachten en gewrichtsklachten.

Vorig jaar liet het model via TikTok weten dat ze meer last had van de ziekte dan gewoonlijk. Ze kreeg infecties onder haar tanden na een wortelkanaalbehandeling. "Het is de meest afschuwelijke pijn van mijn leven. Mijn hele zenuwstelsel wordt aangevallen. Elke avond lig ik in de foetushouding, hysterisch van de pijn. Ik moet elke dag huilen", vertelde het model. Ook mentaal ging het niet goed met Hadid. Door de ziekte had ze last van angsten en depressie.

Wondjes in het gezicht

De ziekte maakte het ook lastig om te werken. Hadid kreeg wondjes in haar gezicht en een verkleurde huid. Het model werkte eerder samen met merken zoals Chanel, Dior en Calvin Klein.

Sinds april gaan er door de afwezigheid van Hadid geruchten rond dat ze in een afkickkliniek zou zitten. In 2014 werd het model gearresteerd voor rijden onder invloed. Vrijdag liet haar zus Gigi via Instagram weten dat dit niet het geval is. "Bella heeft een lange en intense behandeling voor de ziekte van Lyme achter de rug. Ik ben erg trots op haar en ik kan niet wachten op haar comeback."