Cardi B niet vervolgd voor gooien van microfoon naar concertbezoeker

Cardi B wordt niet vervolgd voor het gooien van haar microfoon naar iemand die een drankje over haar heen gooide. De politie van Las Vegas laat weten dat de zaak gesloten is.

De politie meldt dat het strafrechtelijk onderzoek gestopt is, omdat er onvoldoende bewijs is gevonden. "Er zal geen aanklacht worden ingediend in verband met deze zaak", staat onder meer in de verklaring, die door Amerikaanse media is gedeeld.