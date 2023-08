Hart van presentatrice Chimène van Oosterhout functioneert weer volledig

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Chimène van Oosterhout heeft een maand nadat ze getroffen werd door hartproblemen een update over haar gezondheid gegeven. Het gaat "langzaamaan beter".

"Deze periode is een soort kansspel: u gaat terug naar start. Ik lig rustig op de bank of op bed of voorzichtig een paar uurtjes eruit. Op naar weer een actief leven!", zegt de 59-jarige Van Oosterhout.