Leah Remini sleept Scientology-kerk voor rechter wegens laster en intimidatie

Leah Remini is een rechtszaak begonnen tegen de Scientology Church en de huidige leider David Miscavige. De actrice zegt op X, zoals Twitter nu heet, dat ze al jaren wordt geïntimideerd door de kerk.

Remini was het grootste deel van haar leven lid van de Scientology Church, totdat ze de kerk in 2013 verliet. Ze maakte later de documentaireserie Leah Remini: Scientology and the Aftermath. Die werd in 2017 bekroond met een Emmy.