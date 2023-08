Jaimie Vaes drinkt voorlopig niet: 'Het is een valkuil voor me'

Jaimie Vaes is voorlopig gestopt met het drinken van alcohol. De realityster sluit niet uit dat ze ooit weer een drankje pakt, maar merkte dat drinken "een valkuil" voor haar was geworden.

"Ik hou van alcohol, ik drink het liefst de hele dag door", zegt de 33-jarige Vaes in de Playboy. "En in mijn kringen is het volkomen normaal om overal een drankje bij te nemen. Niemand kijkt ervan op als je bij het ontbijt een mimosa bestelt."

De influencer en ex-vriendin van Lil Kleine is regelmatig in de sportschool te vinden. Dat is volgens haar niet goed te combineren met alcohol. "Het heeft een negatieve invloed op je lijf, en ook op je manier van eten de volgende dag."

"Ik wil niet zeggen dat ik nooit meer een drankje ga doen, maar op dit moment wil ik mijn gezonde levensstijl even vasthouden."