Post Malone werd bij eerste huwelijksaanzoek afgewezen door vriendin

Post Malone kreeg de eerste keer dat hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg "nee" te horen. De Amerikaanse rapper was dronken toen hij op zijn knieën ging en dus nam zijn geliefde hem niet serieus.

"Het was in een casino in Las Vegas", blikt de 28-jarige artiest terug in de podcast Call Her Daddy. "Ik had een flink bedrag verloren aan een tafel. Ik was stomdronken en vroeg: 'wil je met me trouwen?' Ik had ook een ring. Ze zei: 'nee, vraag het me morgen nog maar eens'. Dus dat deed ik toen ik nuchter was en het was mooi."