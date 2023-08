Zangeres Lizzo aangeklaagd voor seksueel wangedrag en creëren onveilige werksfeer

Delen via E-mail

Drie achtergronddansers die eerder deel uitmaakten van het team van zangeres Lizzo klagen haar aan voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werksfeer.

NBC News meldt dat in de aanklacht wordt gesproken van seksueel wangedrag, een onveilige werksfeer, discriminatie en bodyshaming.

Zo zouden de achtergronddansers door de Amerikaanse zangeres zijn gedwongen om naakte artiesten in de Bananenbar in Amsterdam aan te raken en bananen die uit de vagina's van de artiesten staken te eten. Dat gebeurde na Lizzo's optreden in de Ziggo Dome op 23 februari van dit jaar.