Bebe Rexha beëindigt relatie na opmerkingen over haar gewicht

Zangeres Bebe Rexha en haar vriend Keyan Safyari zijn uit elkaar. Dat vertelde de 33-jarige artieste tijdens een concert. Onlangs deelde Rexha een bericht van haar toenmalige vriend waarin hij opmerkingen over haar gewicht maakte.

"Ik heb net een relatiebreuk meegemaakt, dus het kan zijn dat ik een beetje emotioneel word", zei Rexha, die daarna het nummer Atmosphere zong. Kort daarop raakte de zangeres inderdaad even geëmotioneerd bij het zien van een bord van een fan, met daarop de tekst "You are enough" (je bent goed genoeg).

Afgelopen weekend deelde Rexha screenshots van berichten die haar vriend, met wie ze drie jaar samen was, naar haar had gestuurd. Vermoedelijk volgden die op een discussie van het stel over het gewicht van de Amerikaanse zangeres.

"Ik geef om je, zou je dan liever willen dat ik lieg?", schreef Safyari aan zijn vriendin. "Moet ik doen alsof je niet bent aangekomen? Gebruik dit niet als reden om het uit te maken."