Dragqueen Envy Peru moet mishandeling nog een plekje geven

Boris Itzkovich Escobar, beter bekend als dragqueen Envy Peru, merkt dat hij nog iets moet verwerken nadat hij in juli door een groep jongens was mishandeld in Amsterdam . "Ik moet het een plekje geven."

In juli werd Escobar in de bus naar station Amsterdam Centraal beledigd, geduwd en met een wapen bedreigd. Eenmaal op het station rende een van de jongens naar de artiest toe en schopte hij hem op de grond. Het groepje rende weg, nadat vier vrouwen hen hadden geconfronteerd.

Toen de mishandeling plaatsvond was Escobar niet "uitgedost". "Ik was gewoon Boris."

"Wat mij is overkomen is overkomen, is vreselijk. Maar het is niks nieuws", vervolgt Escobar. "Het gebeurt dagelijks, overal ter wereld. En dat moet gewoon een keer stoppen. Je moet met je handen van anderen afblijven."