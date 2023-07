Relatie van musicalproducent Rick Engelkes en vriendin Marie Claire voorbij

Rick Engelkes en zijn vriendin Marie Claire Noorlander zijn niet langer samen, meldt laatstgenoemde op Instagram . Het stel, dat zo'n zes jaar samen was, is al een paar maanden uit elkaar.

"Geliefd, geleefd, genoten, gedroomd, geknokt, gelachen, gezorgd, gerouwd en gehouden van", schrijft Noorlander op Instagram.

"Het was mooi, intens en onvergetelijk! Nu, na een paar maanden zonder elkaar, weet ik zeker: de mooie herinneringen blijven mij bij en daarmee ook de liefde. Maar dan in een andere vorm."

De twee leerden elkaar in 2017 kennen. De 63-jarige Engelkes had eerder een relatie met Annemarie Paol, met wie hij van 2002 tot 2013 getrouwd was. Met haar kreeg hij dochters Teddie en Minka Lee.

Noorlander was eerder samen met oud-profvoetballer Tim de Cler, met wie ze zoons Thijn en Jesper kreeg.

Engelkes moet miljoenen coronasteun terugbetalen

De acteur en musicalproducent, die bekend werd door zijn rol als dokter Simon in Goede Tijden, Slechte Tijden, is de laatste tijd vaker in het nieuws. Vorige week werd bekend dat Engelkes' bedrijf Waterfront Entertainment ruim 3,7 miljoen euro aan ontvangen coronasteun moet terugbetalen.

Tijdens de coronacrisis kreeg Engelkes ruim 4,3 miljoen euro steun voor een musical die hij wilde maken over het leven van Willem van Oranje. Het stuk zou zeker enkele jaren in Delft te zien zijn, in een nieuw gebouwd theater.