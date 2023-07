Zicht van actrice Judi Dench wordt slechter: 'Kan niets meer zien tijdens mijn werk'

Judi Dench lijdt al jaren aan een ziekte waardoor haar zicht verslechtert. Haar ziekte bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium, vertelt de 88-jarige actrice aan The Sunday Mirror . Hierdoor wordt het lastiger om te acteren.

Dench lijdt sinds 2012 aan het door ouderdom veroorzaakte maculadegeneratie, een erfelijke ziekte waar haar moeder ook last van had. "Ik kan geen teksten meer lezen. Dus het werk op de set wordt steeds moeilijker", vertelt de Britse actrice.

Dench was eerder al open over haar ziekte. Zo vertelde ze er in 2021 uitgebreid over tijdens een evenement van de Vision Foundation.

De actrice is bekend van rollen in Shakespeare in Love en Notes on a Scandal. Voor eerstgenoemde film won Dench een Oscar. Bij het grote publiek is ze vooral bekend als M, de baas van James Bond. Die rol speelde ze in acht Bond-films.