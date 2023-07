Floortje Dessing over foute dierenactiviteiten op Bali: 'Word hier pislink om'

Een van de praktijken die op het eerste oog onschuldig lijkt maar dat volgens Dessing niet is, is het wassen van olifanten. Dat mensen zo dicht bij de diersoort in de buurt kan komen, kan alleen als een olifant "als babyolifant net zo lang is bewerkt met stokken totdat haar wil brak en ze onderdanig werd aan haar 'verzorgers'". Van nature is een olifant namelijk net zo wild als een leeuw of een beer.