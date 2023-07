Cardi B gooit microfoon naar toeschouwer die een drankje op haar gooit

Op een video die zaterdagnacht veelvuldig gedeeld is, is te zien hoe iemand tijdens een optreden van rapper Cardi B (30) een beker drinken over haar heen gooit. De rapper gooit als reactie haar microfoon richting de persoon in het publiek.

Op de beelden is ook te zien dat Cardi B de toeschouwer boos toespreekt. De rapper heeft de beelden zelf gedeeld door middel van een retweet op X, wat voorheen Twitter heette.

0:34 Afspelen knop Concertbezoeker gooit drank over Cardi B die als reactie haar microfoon gooit