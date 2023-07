Paris Hilton ontmoet op Tomorrowland Nederlandse dj's Hardwell en Tiësto

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Paris Hilton treedt dit weekend op op dancefestival Tomorrowland in België. Op foto's die de Amerikaanse societyster op Instagram plaatst, is te zien dat ze backstage onder meer de Nederlandse top-dj's Hardwell en Tiësto heeft ontmoet.

"Had zo'n epische tijd!" schrijft Hilton bij de foto's.

Achter de schermen liep ze de Nederlandse top-dj's Hardwell en Tiësto tegen het lijf. Behalve de Nederlanders kwam ze ook dj's BJones en Like Mike tegen. Met de laatstgenoemde en Dimitri Vegas bracht ze in 2019 het nummer Best Friend's Ass uit.