Tooske Ragas werd onzeker van rol als stiefmoeder: 'Leed in stilte'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tooske Ragas heeft een tijd geworsteld met haar rol als stiefmoeder. De 52-jarige presentatrice werd onzeker van het idee dat ze "wel dezelfde plichten, maar niet dezelfde rechten" als de biologische ouders heeft.

"Als stiefouder moet je alle taken vervullen met volledige toewijding en alle liefde in je hart, die iedere ouder voor zijn kind voelt. Je plichten zijn hetzelfde, maar niet je rechten", vertelt de presentatrice in de nieuwe VROUW Glossy.