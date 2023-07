Tooske Ragas werd onzeker van haar rol als stiefmoeder

Tooske Ragas heeft een tijd geworsteld met haar rol als stiefmoeder. De 52-jarige presentatrice vertelt in de nieuwe VROUW Glossy dat ze onzeker werd van het idee dat ze "wel dezelfde plichten, maar niet dezelfde rechten" als de biologische ouders heeft.

Tooske en haar man Bastiaan hebben samen drie dochters: Leentje, Fien en Catoo. Uit een eerder huwelijk met Laura Vlasblom heeft Bastiaan ook een zoon, genaamd Sem. Tooske vertelt dat ze Sem ziet als haar eigen kind, maar wel geworsteld heeft met haar rol als stiefmoeder. "Als stiefouder moet je alle taken vervullen met volledige toewijding en alle liefde in je hart, die iedere ouder voor zijn kind voelt. Je plichten zijn hetzelfde, maar niet je rechten", aldus de presentatrice.

"Als een van de biologische ouders zegt: leuk wat jij verzonnen hebt, maar dat gaat even niet door... dan heb je niets te zeggen. Het is een totaal onmogelijke taak eigenlijk. Je kan op ieder moment aan de kant worden geschoven."

Het idee dat ze geen grip had op de situatie maakte Ragas onzeker. "Het heeft me wel een periode opgegeten. Ik leed in stilte omdat ik er heel lang geen woorden aan gaf en alles maar inslikte." Na een gesprek met Bastiaan voelde ze zich beter. "Daar heb ik veel van geleerd. Weer de les dat ik mijn gevoel serieus mag nemen, me niet ondergeschikt hoef te maken aan de situatie en dat ik me niet hoef weg te cijferen ten koste van mezelf."