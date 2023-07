Drake is degene die deze week 1 miljoen dollar neerlegde voor Tupac-ring

Rapper Drake is degene die deze week 1 miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) neerlegde voor een door rapper Tupac Shakur ontworpen en gedragen ring. Volgens veilinghuis Sotheby's is de ring het duurste hiphop-gerelateerde item dat ooit is verkocht.

Drake heeft bekendgemaakt dat hij degene is die de ring kocht op een veiling in New York. De Canadese rapper pronkte donderdag al met het sieraad op Instagram, maar nu heeft ook Sotheby's bevestigd dat hij de nieuwe eigenaar is.

De ring heeft de vorm van een kroon en bevat goud, robijnen en diamanten. In de ring is "Pac & Dada" gegraveerd. "Pac" staat voor Tupac en "Dada" voor Kidada Jones, de toenmalige vriendin van Shakur. Op zijn Instagram-foto draagt Drake de ring om zijn pink.

Het veilinghuis schatte dat het sieraad maximaal 300.000 dollar zou opleveren. Tupac droeg de ring tijdens zijn laatste publieke optreden tijdens de MTV Video Music Awards in 1996.