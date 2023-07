Floortje Dessing hersteld van tropisch virus dat ze opliep op Bali

Delen via E-mail

Floortje Dessing is hersteld van het tropische virus dat ze afgelopen weekend op Bali opliep. "Deze brekebeen loopt weer rond hoor", schrijft de presentatrice bij een foto van zichzelf op het eiland. Dessing lag dagenlang met "bonkende hoofdpijn" in bed.

"En nu even helemaal klaar met gezondheidsgedoe. Ga ik ook niet meer over beginnen. Hup, aan het werk!", vervolgt de presentatrice haar verhaal. "Het voordeel van op Bali omvallen is wel dat het er wemelt van de goeie 'gezonde' plekken om bij te komen."