Achmed Akkabi en vriendin Eileen zijn getrouwd en verwachten eerste kind

Achmed Akkabi is getrouwd met zijn vriendin Eileen. Het stel kondigt in een serie trouwfoto's op Instagram ook aan dat ze in verwachting zijn van hun eerste kind.

In de fotoreeks is onder andere een echo met daarbij de tekst "Baby girl" te zien. Onder de foto stromen de felicitaties binnen. Zo plaatst Nasrdin Dchar, die samen met Akkabi in Mocro Maffia te zien is, hartjes bij het bericht.