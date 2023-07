Kylie Jenner nog nooit zo open over cosmetische ingrepen: 'Ik heb spijt'

Kylie Jenner heeft op haar negentiende een borstvergroting gehad, bleek deze week. Het is niet de eerste keer dat de ingrepen van de 25-jarige realityster onderwerp van gesprek zijn. Maar niet eerder was ze er zelf zo open over.

De geruchten dat Jenner regelmatig een bezoekje brengt aan een cosmetisch arts begonnen al in 2014. Toen merkten fans op dat haar lippen voller leken.

De destijds zestienjarige realityster ontkende dat ze lipfillers had en gaf een heel andere reden voor haar plots vollere mond. Ze vertelde de media dat het vooral met volwassen worden te maken had: op je zeventiende zie je er nu eenmaal anders uit dan op je veertiende.

Helemaal geloofwaardig vonden de meeste mensen dat niet, dus bleven de vragen komen. Jenner vertelde daarop meer: het was niet alleen haar stijgende leeftijd die haar lippen vulde, ze gebruikte ook make-up. Bij het maken van selfies zou ze haar lippen flink overtekenen en haar mond goed tuiten.

Kylie Jenner in 2013, voor cosmetische ingrepen. Foto: Wenn

'Ik heb om de waarheid heen gedraaid, maar niet gelogen'

In 2015 kwam de aap alsnog uit de mouw: Jenner vertelde dat ze haar lippen liet opvullen met een tijdelijk product. "Het is gewoon een onzekerheid van mij en iets wat ik heel graag wilde doen", zei Jenner voor de camera van Keeping Up With the Kardashians.

Ze legde ook uit waarom ze er niet direct eerlijk over was geweest. "Ik ben er niet klaar voor om er met media over te praten. Ik wilde het toegeven, maar mensen veroordelen me altijd zo snel. Dus ik heb misschien wat om de waarheid heen gedraaid, maar ik heb niet gelogen."

In 2018 plaatste Jenner een foto op sociale media met aanzienlijk minder volle lippen. Een fan reageerde daarop dat de realityster er "weer uitzag zoals vroeger". Jenner vertelde dat ze afscheid had genomen van haar fillers.

Nog geen jaar later liet ze toch haar lippen weer opvullen. Dit keer deed ze daar een stuk minder mysterieus over: ze bedankte haar arts zelfs op Instagram voor haar nieuwe lippen.

De foto waarop Jenner er "weer uitziet zoals vroeger". Foto: Instagram Kylie Jenner

'Ik wou dat ik er nooit aan begonnen was'

Over de lippen van Jenner is volop gespeculeerd op sociale media, maar ook de rest van haar lichaam is uitgebreid besproken. Zo ontstonden in 2015 al geruchten dat ze haar borsten zou hebben vergroot. Ook hier gaf Jenner een andere uitleg: haar vollere borsten zouden komen door een goede nieuwe beha.

Deze week bleek dat Jenner wel degelijk aan haar borsten heeft laten sleutelen. In de nieuwste aflevering van The Kardashians sprak Jenner over de borstvergroting die ze onderging vlak voordat ze in 2017 zwanger raakte en moeder werd van dochter Stormi. "Ik wou dat ik er nooit aan begonnen was", zei Jenner over de ingreep.

De gevoelens van spijt kwamen vooral opzetten doordat ze moeder werd. "Ik heb nu zelf een dochter. Mijn hart zou echt breken als ze op haar negentiende iets aan haar lichaam zou laten doen", zei Jenner. "Ze is de allermooiste ooit en ik wil een goed voorbeeld voor haar zijn. Ik wou dat ik het allemaal anders kon doen, dan zou ik nergens aankomen."

Jenner samen met haar dochter Stormi. Foto: Getty Images

Stoppen met bewerken van foto's

Jenner heeft volgens velen een voorbeeldfunctie: op Instagram heeft ze bijna 400 miljoen volgers. Dat ze cosmetische ingrepen heeft laten doen, is volgens critici niet het probleem. Wel dat ze er zo lang over gelogen heeft. Daarmee heeft ze een onrealistisch beeld geschetst van wat er haalbaar is voor jonge mensen, menen de criticasters.

Het lijkt erop dat Jenner haar natuurlijke schoonheid nu op meerdere manieren omarmt. Zo vertelde ze vorige week in The Kardashians dat ze gestopt is met het bewerken van haar foto's. "Ik zie nu zoveel jonge meisjes op het internet die hun foto's volledig bewerken. Ik ben ook door die fase gegaan", zei Jenner.