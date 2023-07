Michelle Yeoh en Jean Todt getrouwd na verloving van negentien jaar

Massa deelt enkele foto's van de grote dag van Yeoh (60) en Todt (77). Ook plaatst hij een foto van een kaart waarop de twee in het kort vertellen over de geschiedenis van hun relatie. Zo schrijven ze dat ze elkaar in juni 2004 in Shanghai leerden kennen en dat Todt Yeoh een maand later ten huwelijk vroeg.

Op de foto's is ook te zien dat de Oscar van Yeoh op de bruiloft was. De prijs voor beste actrice won ze eerder dit jaar voor haar hoofdrol in Everything Everywhere All at Once. Ze was daarmee de eerste actrice met een Aziatische achtergrond die de award won.