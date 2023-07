Acteur Thomas Brodie-Sangster verloofd met vriendin Talulah Riley

Thomas Brodie-Sangster en Talulah Riley gaan trouwen. Het Britse acteurskoppel maakte via sociale media bekend dat ze na een relatie van twee jaar zijn verloofd.

De 33-jarige Brodie-Sangster is bekend van onder meer zijn rol als Sam in Love Actually. Ook speelde hij in series als Game of Thrones en The Queen's Gambit. De 37-jarige Riley speelde in onder meer Pride & Prejudice en Westworld. De twee leerden elkaar kennen toen ze samenwerkten voor de miniserie Pistol.