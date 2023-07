Khloe Kardashian neemt ex Tristan Thompson in huis na dood van zijn moeder

Khloe Kardashian heeft haar ex-geliefde Tristan Thompson en zijn zestienjarige ernstig verstandelijk beperkte broer Amari in huis genomen nadat hun moeder in januari overleed en het dak van hun woning instortte. Dat vertelt de realityster in een nieuwe aflevering van The Kardashians.

De moeder van Thompson, Andrea, overleed in januari op 53-jarige leeftijd aan een hartaanval. Kardashian hielp haar ex met het regelen van de uitvaart in Toronto.

Bij thuiskomst stortte het dak van Thompsons woning in door zware regenval. De realiyster twijfelde geen moment en nam haar ex en zijn broer, die ernstig verstandelijk beperkt is, in huis.

"Ik ben dankbaar dat ik sterk en dapper genoeg ben om er voor iemand te zijn, die er alleen voor staat", zegt Kardashian in de aflevering. "Dat iemand mij niet goed behandelt, betekent niet dat ik hetzelfde terugdoe. Zo ben ik niet opgevoed."

De realiyster doelt daarmee op het overspel van basketballer Thompson. Eerder zei Kardashian daarover dat ze haar ex "voor zichzelf had vergeven", omdat het tijd is om "die rotperiode" los te laten. "Ik kan niet verder met mijn leven als ik blijf vasthouden aan deze bullshit."