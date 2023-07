Vermeende nieuwe vriend van Ariana Grande vraagt scheiding aan

Delen via E-mail

Ethan Slater lijkt definitief te hebben gebroken met zijn vrouw Lilly Jay. De Wicked-acteur heeft woensdag in New York een scheiding aangevraagd.

Slater en Jay trouwden in 2018. Samen hebben ze een zoon van bijna een jaar. De 31-jarige acteur was tot nu toe vooral actief op Broadway. Zo speelde hij de hoofdrol in SpongeBob SquarePants.